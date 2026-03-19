ドル円１５９．６０－８０レベルで神経質に振れる、植田日銀総裁会見中＝ロンドン為替 植田日銀総裁会見が続く中、ドル円は159.60-80レベルで神経質に振れている。現時点では方向性は希薄。一方、クロス円はやや円高に振れている。ユーロ円は183.01レベル、ポンド円は211.77レベルまで小幅に本日の安値を更新している。 USD/JPY159.73EUR/JPY183.12GBP/JPY211.91