◆ファーム・リーグ西地区阪神１３―４オリックス（１９日・日鉄鋼板ＳＧＬ尼崎）阪神打線が１５安打１３得点でオリックスを下した。１―２で迎えた３回１死、右足の肉離れから回復し、１７日に実戦出場したばかりのドラフト１位・立石正広＝創価大＝が、山口の１４４キロ直球を捉えた。左翼スタンドへ飛び込む、プロ初本塁打となるグランドスラム。場内がルーキーの一打にどよめいた。先発の新外国人・ラグズデールは４回