日本サッカー協会は１９日、国際親善試合、英国遠征（現地時間２８日スコットランド戦、同３１日イングランド戦）に臨む日本代表メンバーを発表した。Ｗ杯メンバー発表前最後の活動となる今回は、第２次森保ジャパンでは最多の２８人が招集された（これまでの最多は２７人）。ベンチ入りメンバーは２６人になる見通しながら、なぜプラス２人を招集したのか。会見で森保一監督は「まだまだ多くの選手を招集させてもらって、その