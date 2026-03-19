１４日、黒竜江省チチハル市にある黒竜江泰湖国家湿地公園で水面を飛ぶ渡り鳥。（ハルビン＝新華社配信／張晏博）【新華社ハルビン3月19日】気温上昇に伴い、渡り鳥が北へ帰る季節となった。中国黒竜江省各地の湿地や水辺では、暖かな日差しの中を飛ぶ鳥たちが風景に活気を添えている。１７日、黒竜江省チチハル市の水辺を飛ぶガン。（ハルビン＝新華社配信／王勇剛）１５日、黒竜江省寧安市渤海鎮で、朝日を受けて飛ぶ北帰行中