女子ゴルフのVポイント×SMBCレディースは20日から3日間、千葉・紫CCすみれCで開催され、“キューティフル”こと朴荽径（パク・ヒョンギョン、25＝韓国）が約6カ月ぶりに日本ツアー参戦を果たす。前半9ホールを鈴木愛と一緒に回るなど、18ホールをプレーした朴荽径は「日本のゴルフ場はコースコンディションがいいのでいつも楽しみにしている。グリーン周りが難しいし、グリーンのスピードも速いので、そこに適応