小学館は19日、公式サイトを更新。同日に臨時取締役会を開催し、第三者委員会を設置することを決議したと発表した。第三者委員会は外部の弁護士3名で構成され、同社は「調査に全面的に協力して参ります」とし、調査結果については関係者のプライバシーの侵害にならない範囲で公表するとした。公式サイトで「弊社は、2026年3月19日開催の臨時取締役会において第三者委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお