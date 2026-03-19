東京管区気象台は19日、東京で桜が開花したと発表しました。平年より5日早い開花です。桜の標本木がある靖国神社から中継でお伝えします。ソメイヨシノの標本木は、18日の開花は2輪だけでしたが、19日は61輪が咲いたということで、暖かくなって一気に開花した形となりました。2時間ほど前に、気象台の職員が観測を行い、開花発表が行われました。東京管区気象台職員「こちらの標本木いま観測しまして、61輪開花したのを認められま