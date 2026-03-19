中道改革連合の小川淳也代表は19日、皇室典範の改正に向けた党内の意見集約を目指して、笠浩史前共同国対委員長を議論のまとめ役として任命する考えを示した。笠氏は、同日中にも正式に任命される予定だ。皇室典範の改正についての議論としては、国会で「女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する」とする案や、「皇統に属する男系男子を養子縁組で皇族とする」とする案が議論されてきた。ただし、これまでの議論では、自民党と立憲