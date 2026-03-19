◇MLB オープン戦 ドジャース5-1ジャイアンツ(日本時間19日、キャメルバックランチ)ドジャースの大谷翔平選手がプロ野球でのピッチクロックの導入やボール規格について見解を明らかにしました。この日、大谷選手はジャイアンツとのオープン戦に初登板し、4回1/3を61球投げて、4奪三振、2四球、1安打、無失点の好投、勝利投手となり、シーズン開幕に向けて順調な仕上がりを見せました。日本時間15日に大谷選手はWBCを終えたばかりで