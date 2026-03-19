お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（48）が18日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。同期でゲストのキングコングと番組開始早々に暴露合戦になった。オードリー若林正恭の代理MCを務めた山里は「たぶん今日来る人たちも、若ちゃん（若林）にいろんなことを掘ってもらえると思って来てるわけじゃん。本当は申し訳ないなって気持ちがあったんだけど、誰が来るか聞いたときに心からこう思