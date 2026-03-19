3月20日（金）の『徹子の部屋』に、北斗晶と長男の佐々木健之介さんが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！母と息子でトーク番組に出るのは初めてだという2人。9年ほどカナダで暮らしていた健之介さんは、得意の英語を黒柳徹子に披露する。4年前、母と同じ女子プロレスラーと結婚した健之介さん。一人娘・寿々ちゃんは2歳になりカワイイ盛り。健之介さんは自身が育った自然豊かな環境で娘を育てたいという思いから