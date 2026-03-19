【TOKAIZ Lite「吸い取り消しゴム」】 発売中 価格：1,880円 【拡大画像へ】 万通商事は、同社のブランド「TOKAIZ Lite」より、消しゴムと吸引機能を一体化した電動吸い取り消しゴムを3月より販売開始した。 本製品は、消しカスが机の上に散らばりやすいという、学習シーンの悩みに着目して開発した日本初（同社調べ※）のペン型文具。消字と同時に消しカスを吸い取り、