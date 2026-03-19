とんかつ専門店「松のや」の公式Xアカウント（@matsu_noya）は、2026年3月19日15時から使える「角煮かつ定食」がお得になるクーポンを公開しました。通常1290円の「角煮かつ定食」を、200円引きの1090円で味わえます。松のやの"オトク"はまだ終わらない！3月11日に発売されたばかりの「角煮かつ定食」は、とろける柔らかさの豚肉に濃厚な角煮ダレを纏わせ、サクサクの衣で包んだ一品です。Xで公開されたQRコードを券売機の読み取り