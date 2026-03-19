3月19日にWリーグが自由契約選手リストを更新。東京羽田ヴィッキーズから3名、日立ハイテククーガーズ、姫路イーグレッツからそれぞれ1名が新たにリストに公示された。 今シーズンからWプレミアに昇格したものの、今シーズン通算3勝25敗でプレミア最下位となり自動降格が決定している東京羽田。「FIBA U19女子ワールドカップ」など国際大会の経験も持ち、3x3女子日本代表