4月23日よりCBCテレビ「ドラマトリップ」枠で放送されるB&ZAIの今野大輝と加藤史帆がW主演を務める連続ドラマ『その天才様は偽装彼女に執着する』に香音、堀丞、しゅはまはるみが出演することが決定し、あわせてティザービジュアルが公開された。 参考：B&ZAI 今野大輝×加藤史帆がW主演『その天才様は偽装彼女に執着する』4月23日より放送 本作は、村山犬とちかふじによる人気コミックを実写ドラマ化する“