１９日の債券市場で、先物中心限月６月限は３日ぶりに反落。前日の米債券安が影響したほか、原油高や円安進行によるインフレ懸念から売りが出やすかった。 １８日に発表された２月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）が市場予想を上回り、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後に行った記者会見で「インフレ面での進展がなければ利下げはないだろう」と述べたことを受け、同日の米長期債相