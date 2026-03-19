古河電気工業＝異色の逆行高。一時１０００円を超える上昇で３万円大台を目前に捉える場面があった。ＡＩデータセンター向けに光ファイバー需要が高水準で業績は絶好調に推移しており、２６年３月期は会社側の期初見通しを上回り、営業利益は従来予想の５３０億円から５６０億円（前期比１９％増）に上方修正。更に年間配当を１２０円から１６０円（前期実績は１２０円）に大幅増額し、マーケットにサプ