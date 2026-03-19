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○経済統計・イベントなど １６：００独・生産者物価指数 １８：００ユーロ・経常収支 １９：００ユーロ・貿易収支 ※春分の日の祝日で日本市場は休場 ※インドネシア市場が休場 出所：MINKABU PRESS