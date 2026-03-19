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◎経済統計・イベントなど ◇３月２３日 ２３：００米・建設支出 ※マレーシア，インドネシア市場が休場 ◇３月２４日 ００：００ユーロ・消費者信頼感（速報値） ０８：３０日・全国消費者物価指数 １０：３０日・４０年物利付国債の入札 １７：１５仏・製造業購買担当者景気指数（速報値） １７：１５仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値） １７：３０独・製造業購買