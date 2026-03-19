日本テレビホールディングスがこの日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４７３０億円から４８１０億円（前期比４．１％増）へ、営業利益を５９０億円から６７０億円（同２２．０％増）へ、純利益を５００億円から５４０億円（同１７．４％増）へ上方修正した。日本テレビ放送網の地上波広告収入が従来予想を上回る見込みであることに加えて、コストコントロールの進展が寄与する。
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