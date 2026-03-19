永作博美が主演を務める4月期のTBS火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』第1話の場面写真が先行公開された。 参考：中沢元紀、座長としての振る舞いは“兄”北村匠海を参考に「視野広くドンと構えて」 本作は、“飯炊き3年握り8年”といわれる伝統ある鮨職人の世界と、現代の価値観が交差する鮨アカデミーの中で描かれる完全オリジナルの人生応援ドラマ。『マイダイアリー』（ABCテレビ・テレビ朝日系）の兵藤るりが