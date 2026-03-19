日本代表サッカー協会は３月19日、イギリス遠征に臨む日本代表のメンバーを発表した。遠藤航（リバプール）や久保建英（レアル・ソシエダ）らが故障で選外となった一方、怪我から復帰した冨安健洋（アヤックス）と伊藤洋輝（バイエルン）がブランクを経て、日本代表にも戻ってきた。ただ、２人はまだフル稼働できる状態には達していない。冨安は今月14日のオランダリーグ、スパルタ戦でようやく先発出場。スタートからピッチ