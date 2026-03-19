ドン・キホーテ（ドンキ）は、プライベートブランド「情熱価格」で耳穴をふさがない「完全ワイヤレスオープンイヤーイヤホンtunewave（チューンウェーブ）」を全国の系列店舗で順次販売を開始している。価格は4399円と、5000円以下に設定。サウンドデザイナーの沖田純之介氏が音質監修を担当した。●音のプロが調整した“ながら聴き”でも良音のバランス設計スマートフォン（スマホ）動画や音楽配信の普及で若年層のイヤホン難