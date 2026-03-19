日本サッカー協会は３月19日の午後、英国遠征に臨む日本代表メンバーを発表した。森保一監督が率いるサムライブルーは、現地28日にスコットランド代表と、同31日にイングランド代表と対戦する。同日の午前中に、FC東京は長友佑都の負傷について発表。39歳のDFは、14日のJ１百年構想リーグ第６節の水戸戦で負傷交代。右ハムストリング肉離れと診断された。 クラブのリリース直後、長友本人が自身のXを更新。負傷を知らせ