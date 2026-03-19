【その他の画像・動画等を元記事で観る】 蜷川実花 with EiMが手がける『KYOTO NIPPON FESTIVAL』にて、ダンスカンパニー・DAZZLEと送るイマーシブ公演『花宵の大茶会』の先行上演会が開催された。 ■歴史の時間の中に入り込む体験を味わうイマ―シブ公演 イマ―シブ公演またはイマーシブシアターとは、観客が客席から舞台を観るのではなく、物語の空間の中に入り込む演劇形式。2000年代にロ