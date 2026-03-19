写真：ピエール中野（凛として時雨）ソロカット＆『CENTRAL』タイムテーブル 音楽の街・横浜から日本の素晴らしい音楽を世界へ発信すべく誕生した、都市型音楽フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL』（以下『CENTRAL』）。 今回、4月4日にKアリーナ横浜で開催される“CENTRAL STAGE”に出演する凛として時雨から代表して、ピエール中野（Dr）へのインタビューが実現。多彩なライン