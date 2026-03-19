19日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日清算値比1920円安の5万2990円で取引を終えた。出来高は4万1780枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万3372.53円に対しては382.53円安。 株探ニュース