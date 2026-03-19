19日15時45分、TOPIX先物期近2026年6月限は前日清算値比113ポイント安の3573.5ポイントで取引を終えた。出来高は6万7053枚だった。この日のTOPIXの現物終値3609.4ポイントに対しては35.9ポイント安。 株探ニュース