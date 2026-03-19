19日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比1200ポイント安の3万2375ポイントで取引を終えた。出来高は2319枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万2733.16ポイントに対しては358.16ポイント安。 株探ニュース