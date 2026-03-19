19日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前日清算値比25.5ポイント安の1945ポイントで取引を終えた。出来高は298枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1954.38ポイントに対しては9.38ポイント安。 株探ニュース