テクノスマート [東証Ｓ] が3月19日大引け後(16:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の88円→90円(前期は86円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、経営環境、業績、将来の展望を総合的に勘案し、利益配当と内部留保額を決定することが望ましいと考えており、利益配当については、株主還元の安定化及び拡大と資本効率の改善を目指し、DOE（純資産配当率