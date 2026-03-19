シェアリングテクノロジー [東証Ｇ] が3月19日大引け後(16:00)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年9月期の連結最終利益を従来予想の16億円→25億円(前期は14.1億円)に56.3％上方修正し、増益率が13.2％増→76.9％増に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 なお、10-3月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 「1.事業