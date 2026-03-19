高市総理大臣とアメリカのトランプ大統領の日米首脳会談が20日未明に行われます。イラン情勢をめぐりトランプ大統領から日本に対して具体的な要求はあるのでしょうか？アメリカ・ワシントンからお伝えします。シナリオが見えないトランプ大統領との直接会談。ある外務省幹部は、「無理な要求をされないために今やるべきことは“日米の結束”の重要性を伝えること」だといいます。日米首脳会談は日本時間20日未明に行われる予定で、