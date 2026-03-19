18日（水）、SV.LEAGUE WOMEN （SVリーグ女子）の岡山シーガルズは、オークションサイト「HATTRICK」にてオークション企画を実施することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 本企画では、試合会場に実際に掲出された選手のぼりに直筆サインを入れたアイテムが出品される。対象は今シーズン開幕時に所属していた25選手分で、売上はチームの運営および強化費として活用される予