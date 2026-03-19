児童文学作家の山中恒さんが13日午後9時40分、老衰のため死去した。94歳。19日、共同通信が報じた。【画像】モー娘。もドラマ出演、山中恒さんの主な作品（一覧）山中さんは、北海道出身。「ボクラ少国民」シリーズのほか、『おれがあいつであいつがおれで』『あばれはっちゃく』『赤毛のポチ』など、数々の名作を手掛けた。『おれがあいつであいつがおれで』は2002年、モーニング娘。が2つの作品にわかれて出演した２時間ドラ