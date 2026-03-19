【AFC女子アジアカップ2026】韓国女子代表 1−4 日本女子代表（日本時間3月18日／スタジアム・オーストラリア）【映像】日韓戦の全5ゴール（試合ハイライト）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）が日韓戦で見せつけた圧倒的な強さに、韓国メディアも脱帽している。日本時間3月18日、なでしこジャパンはAFC女子アジアカップ2026の準決勝で韓国女子代表と激突。今大会初失点を喫したものの、終わってみれば4ー1の快勝を収