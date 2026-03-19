イラン情勢の先行きへの懸念が強まり、原油先物価格が再び上昇した影響で、日経平均株価は一時、2000円以上の大幅下落となっています。【映像】日経平均株価の動ききょうの日経平均は、原油価格の国際的な指標となるニューヨーク市場のWTI先物価格が再び上昇してアメリカで株価が下落した流れを受け、ほぼすべての銘柄が値下がりしています。市場関係者は、「エネルギー施設を攻撃されたイランが報復し、原油の供給など先行