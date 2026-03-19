大谷の登板中に外野で起きたハプニング【MLB】ドジャース 5ー1 ジャイアンツ（日本時間19日・アリゾナ）思わぬ“珍事”にマウンドの大谷翔平投手も困惑の表情を浮かべた。大谷は18日（日本時間19日）、ジャイアンツとのオープン戦に先発登板。好投を続けるなか、外野で起こった出来事を不思議そうに見つめるシーンがあった。ファンの間でも「ショウヘイが攻撃的な見つめ方をしている」と、困惑が広がっていた。気温37度の猛暑