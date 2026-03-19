オランウータンのぬいぐるみを母代わりに抱く姿で一躍人気となった子猿「パンチ」をめぐり、市川市動植物園（千葉県市川市）が2026年3月19日にXで「ニホンザル（サル山）の観覧方法について」との注意喚起を公開した。ルール違反の事案「当園へご意見や苦情をいただく機会が増えております」パンチは生後約半年のニホンザルで、母猿が育児をしなかったことから飼育員による人工保育で育てられた。子猿は通常、生まれた時から母猿に