都内にジョージア料理店オープン、シェフスタイルが話題大相撲の元大関、栃ノ心剛史さんが東京都墨田区に開店したジョージア料理店で、現役時代から激変した姿を見せ話題となっている。Xに投稿した現在の姿に、ファンからは「痩せてる」「ジョージアちゃんこですね？」とコメントが寄せられた。「本日は、栃ノ心シェフが手料理を振る舞いますご来店お待ち致しております！」として17日に投稿された写真では、黒地のエプロンに