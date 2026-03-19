1.見知らぬ人が来て警戒している まず、来客時に最も多いと思われる猫の反応パターンは警戒心を抱くこと。猫にとって自宅は縄張りの一種。その縄張りに普段いない人物が入ってくることは、猫からすれば緊急事態です。玄関の開閉音、複数人の足音、普段と異なる声は、異変のサインとして扱われ、即座に警戒態勢へと移行します。 警戒している猫は、安全確認のために距離を取りがち。高い場所へ移動する、物陰から様