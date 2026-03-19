DH初導入の選抜甲子園…大谷ルール第1号は八戸学院光星19日に甲子園球場で開幕した選抜高校野球で、先発投手が指名打者を兼任するいわゆる「大谷ルール」が初めて適用される事例が発生し、ファンが沸いている。第3試合に登場した八戸学院光星（青森）の北口晃大投手（3年）が「4番・投手兼DH」で先発。投手として降板後もラインナップにとどまることができ、高校野球の公式戦で大谷ルールが適用された初の選手となった。NHKな