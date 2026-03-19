■佐々木朗希が開幕先発ローテーション入り確実米大リーグ・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は18日（日本時間19日）、佐々木朗希投手を今季の先発ローテーションに入れる方針を明かした。佐々木は今春のオープン戦で防御率13.50と苦戦しているが、開幕を先発で迎える。昨季のポストシーズンで救援として圧倒的な投球を見せた右腕の起用法について、元MLB選手が持論を展開した。佐々木は17日（同18日）、ロイヤルズとのオープ