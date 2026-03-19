俳優・三浦友和が、19日までに自身のインスタグラムを更新。義兄の三回忌のために山梨県へ出かけたことを明かした。 【写真】まるでホントの兄弟のよう日焼け肌が印象的な在りし日の2ショット 三浦は「清里のペンションべるでゅーらでの、義兄篠塚建次郎の三回忌に行ってまいりました。」と記し、「ラリー界のレジェンドです。」と敬意をこめた。篠塚さんの妻は三浦の姉にあたり、1986年グランドオープ