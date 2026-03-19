花粉の飛散量は、仙台や名古屋で連日「極めて多い」予想です。そのほかの各地も、広く「非常に多い」や「多い」予想でしょう。特に明日20日(金・春分の日)は、近畿や北陸、北日本の日本海側を中心に黄砂の飛来も予想されています。三連休初日は花粉と黄砂のダブルパンチで、アレルギー症状が悪化するおそれがあり、警戒が必要です。三連休初日の21日東海〜東北で花粉大量飛散明日20日(金・春分の日)は、西から高気圧が張り出して