◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」勇敢なその走りに、思わず拍手した。３月１日に阪神競馬場で行われたチューリップ賞。ここに地方の佐賀競馬場からサキドリトッケンが参戦した。昨年の６月にデビューし、８戦６勝２着２回。佐賀の重賞を５連勝してＪＲＡに乗り込んだ。以前は地方所属馬がＪＲＡの重賞を勝つこともあったが、トラストが勝った２０１６年の札幌２歳Ｓを最後に重賞勝利はない。サキドリトッケンは芝を走るの