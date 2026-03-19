川崎は１９日、ＤＦ佐々木旭とＭＦ大関友翔のケガを発表した。両選手ともクラブは全治については公表していない。昨季はリーグ３７試合に出場し、今季ここまでリーグ１試合出場の佐々木は１１日のトレーニング中に負傷し、左ハムストリング肉離れと診断された。昨季ＡＣＬＥ準決勝でゴールを決め、１月のＵ―２３アジア杯（サウジアラビア）で日本の優勝に貢献した大関は今季リーグ４試合に出場。１４日の鹿島戦で負傷し左足