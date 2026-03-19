日本代表は１９日、イングランド（３月３１日）、スコットランド（同２８日、現地時間）と対戦する英国遠征のメンバーを発表した。スポルティングのＭＦ守田英正（３０）は招集外となり、昨年３月以来の代表復帰を果たすことはできなかった。森保ジャパンが８大会連続８度目のＷ杯出場を決めたアジア最終予選では、ボランチとして３ゴールを決め、攻守に貢献した守田。当時はチームメートの久保建英も「代表でも１番中心」と評し