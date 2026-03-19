◆センバツ第１日▽１回戦崇徳―八戸学院光星（１９日・甲子園）２年ぶり１２度目となる八戸学院光星（青森）のブラバンが「ＳｎｏｗＭａｎ」が昨夏にリリースした「カリスマックス」を演奏し、ネット上では歓喜の声が続々と投稿されている。同曲はＳＮＳ総再生回数１０億回を突破した人気ナンバー。サングラス姿でパラパラを交えたキャッチーな振り付けで、ライブでは最高潮に盛り上がることでも有名だ。ＳＮＳ上では