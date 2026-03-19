テレビプロデューサーで演出家の石井ふく子さんが１９日、都内で新派・松竹新喜劇合同の喜劇公演「お種と仙太郎」「明日の幸福」（東京・新橋演舞場、５月９〜１９日）の記者会見に出席した。現在９９歳。９月１日に１００歳を迎える。「足をけがして、つえをついてますが、頭のほうは大丈夫です。みなさんにお目にかかれて、とってもうれしいです」と元気にあいさつ。「明日の幸福」は新派の俳優だった父・伊志井寛さんが何度